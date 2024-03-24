Ветеран ЦСКА Масалитин объяснил, почему Казахстан провалился в стыках Евро-2024

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что Казахстан разгромно уступил сборной Греции в полуфинальном матче стыкового раунда за выход на чемпионат Европы 2024 года из-за отсутствия опыта выступлений в подобных матчах.

По его мнению, также свою роль сыграла психология.

«Возможно, ребятам не хватило опыта, потому что такие игры, где надо здесь и сейчас показывать свой максимум, бывают нечасто. Может, кто-то перегорел, кто-то может наоборот, недонастроился, поплыл. Здесь трудно говорить, потому что после четырех мячей в первом тайме все было ясно, они психологически сломались».

Стыковой матч Греция — Казахстан прошел 21 марта и завершился со счетом 5:0 в пользу греков. За выход на континентальное первенство Греция поборется с Грузией, которая в своем полуфинале переиграла дома Люксембург (2:0).

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