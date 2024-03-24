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Ветеран ЦСКА Масалитин объяснил, почему Казахстан провалился в стыках Евро-2024

Экс-игрок ЦСКА Масалитин объяснил провал Казахстана в игре с Грецией психологией

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ФК «Салют Белгород»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что Казахстан разгромно уступил сборной Греции в полуфинальном матче стыкового раунда за выход на чемпионат Европы 2024 года из-за отсутствия опыта выступлений в подобных матчах.

По его мнению, также свою роль сыграла психология.

«Возможно, ребятам не хватило опыта, потому что такие игры, где надо здесь и сейчас показывать свой максимум, бывают нечасто. Может, кто-то перегорел, кто-то может наоборот, недонастроился, поплыл. Здесь трудно говорить, потому что после четырех мячей в первом тайме все было ясно, они психологически сломались».

Стыковой матч Греция — Казахстан прошел 21 марта и завершился со счетом 5:0 в пользу греков. За выход на континентальное первенство Греция поборется с Грузией, которая в своем полуфинале переиграла дома Люксембург (2:0).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры.

Ранее Валерий Карпин назвал главную проблему сборной России.

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