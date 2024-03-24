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Овечкин оценил свою голевую серию

Овечкин о своей результативной серии: шайба заходит в ворота

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Kyle Ross/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс» кратко оценил свою результативную серию. Его слова приводит журналист Тарик Эль-Башир в социальной сети X.

«Не знаю. Шайба заходит в ворота. Ты находишь пути для броска. И да, клюшки тоже», — заявил Овечкин.

В матче против «Виннипег Джетс», который завершился победой «столичных» со счетом 3:0, Овечкин оформил дубль, забросив 25-ю и 26-ю шайбы в сезоне. С 17 марта Овечкин также забил «Ванкувер Кэнакс» (1), «Калгари Флэймз» (2), «Торонто Мэйпл Лифс» (2) и «Каролине Харрикейнз» (1).

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордном канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 46 шайб — на данный момент на счету россиянина 848 шайб.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 67 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи.

Следующий матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет 27 марта против «Детройт Ред Уингз». Стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени.

Ранее в США заявили, что лучшие дни Овечкина позади.

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