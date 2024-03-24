Овечкин сократил отставание от Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 46 шайб — на данный момент на счету россиянина 848 шайб.

847-ю и 848-ю шайбы Овечкин забросил 24 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», который завершился со счетом 3:0. Российский нападающий отличился на 44-й и 53-й минутах игры. Первый гол Овечкина сначала записали на его одноклубника — нападающего Коннора Макмайкла, так как хоккеисты одновременно ударили по шайбе, но позже переписали на российского игрока.

В активе Овечкина в текущем сезоне стало 26 заброшенных шайб в 67 матчах регулярного чемпионата. Также он отдал 32 результативные передачи.

Следующий матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет 27 марта против «Детройт Ред Уингз». Стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени.

Ранее в США заявили, что лучшие дни Овечкина позади.