Овечкин оформил дубль в матче НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс».

Первый гол Овечкина сначала записали на его одноклубника — нападающего Коннора Макмайкла, так как хоккеисты одновременно ударили по шайбе, но позже переписали на российского игрока.

Россиянин отличился на 44-й и 53-й минутах матча. Игра еще продолжается, «Вашингтон» впереди — 3:0.

В активе Овечкина в текущем сезоне стало 26 заброшенных шайб в 67 матчах регулярного чемпионата. Также он отдал 32 результативные передачи.

23 марта Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Каролины Харрикейнз».

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордном канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 46 шайб — на данный момент на счету россиянина 848 шайб.

Ранее в США заявили, что лучшие дни Овечкина позади.