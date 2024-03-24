Тарасова восхитилась Малининым после его победы на чемпионате мира

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова восхитилась американским фигуристом Ильей Малининым, который выиграл чемпионат мира — 2024. Ее слова приводит Sport24.

«Он — гений! Им можно только восхищаться. Соглашусь с тем, что это было лучшее выступление в истории фигурного катания. Тут даже слово «хорошо» не подходит для описания произошедшего. Фантастическое выступление! Малинин сделал то, что никто не смог сделать до него, и вместе с этим потрясающе катался», — заявила Тарасова.

Малинин стал победителем в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Монреале (Канада). По результатам двух программ он набрал 333,76 балла и установил мировой рекорд. Второе место на ЧМ завоевал японец Юма Кагияма. У него 309,65 балла. Тройку призеров замкнул представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (284,39 балла).

Во время своего выступления на ЧМ Малинин сделал шесть четверных прыжков. До него исполнить четверной аксель не удавалось ни одному фигуристу в мире.

Всю свою жизнь Малинин рос и тренировался в США. Его родители — фигуристы Татьяна Малинина и Роман Скорняков, выступавшие на чемпионатах СССР и России, а на международном уровне — за Узбекистан.

Ранее Малинин признался, что шокирован своей победой на чемпионате мира.