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Фигурист Малинин признался, что шокирован своей победой на чемпионате мира

Фигурист Малинин заявил, что пребывает в шоке от своей победы на чемпионате мира

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Eric Bolte-USA TODAY Sports/Reuters

Американский фигурист Илья Малинин поделился эмоциями после своей первой победы на чемпионате мира, признавшись, что он находится в шоке от произошедшего. Его слова передает «Советский спорт».

«Я сейчас в шоке. Это так много значит для меня. Последние пару недель мне было очень тяжело тренироваться. У меня даже была мысль, что я не смогу выступать на чемпионате мира. Я так рад просто быть здесь, а также быть на вершине подиума, — заявил Малинин после выступления.

Малинин стал победителем в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Монреале (Канада). По результатам двух программ он набрал 333,76 балла и установил мировой рекорд. Второе место на ЧМ завоевал японец Юма Кагияма. У него 309,65 балла. Тройку призеров замкнул представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (284,39 балла).

Во время своего выступления на ЧМ Малинин сделал шесть четверных прыжков. До него исполнить четверной аксель не удавалось ни одному фигуристу в мире.

Всю свою жизнь Малинин рос и тренировался в США. Его родители — фигуристы Татьяна Малинина и Роман Скорняков, выступавшие на чемпионатах СССР и России, а на международном уровне — за Узбекистан.

Ранее олимпийская чемпионка заявила, что Малинин катался как бог.

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