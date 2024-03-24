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Игрок сборной Австрии забил самый быстрый гол в истории национальных команд

Австриец Баумгартнер забил самый быстрый гол в истории матчей сборных

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IMAGO/Christian Schroedter/Global Look Press

23 марта сборная Австрии обыграла в товарищеском матче Словакию со счетом 2:0.

Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер открыл счет на шестой секунде матча и стал автором самого быстрого гола в истории сборных команд. Предыдущий рекорд принадлежал немецкому футболисту Лукашу Подольски. Он отправил мяч в сетку ворот на восьмой секунде матча против сборной Эквадора в 2013 году.

Помимо Баумгартнера, на 82-й минуте нападающий Андреас Вайман также отправил мяч в ворота соперника.

26 марта сборная Австрии проведет товарищеский матч против Турции. Начало встречи в 22:45 по московскому времени.

В мартовскую паузу на матчи сборных, россияне провели одну встречу. Команда Валерия Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0. В первом тайме отличились Антон Миранчук (с пенальти) и Максим Осипенко. На 21-й минуте турецкий арбитр удалил защитника московского ЦСКА Милана Гаича. Во втором тайме еще по голу забили Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Матч против сборной Парагвая, который должен был состояться 25 марта, отменен из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее украинский футболист Малиновский одним словом отреагировал на пост «Аталанты» о Миранчуке.

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