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Российскую звезду НХЛ назвали монстром

Тренер «Рейнджерс» Лавиолетт назвал монстром россиянина Панарина

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Wendell Cruz-USA TODAY Sports/Reuters

Питер Лавиолетт, главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» восхитился игрой российского нападающего команды Артемия Панарина. Его слова передает официальный сайт лиги.

«Он снова был монстром. Он был очень опасен и выкладывался на все сто. На скамейку возвращался полностью выдохшимся.

Это происходит в каждой смене. Он играет на полную катушку», — сказал Лавиолетт.

В ночь на 24 марта в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своем льду «Флориду Пантерз» и одержал победу в серии буллитов со счетом 4:3. Артемий Панарин стал автором дубля, а также забросил победный буллит, переиграв Бобровского.

«Рейнджерс» лидирует в Восточной конференции.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 71 матче НХЛ, отметившись 43 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он с большим отрывом является лучшим бомбардиром «Рейнджерс». В гонке лучших бомбардиров НХЛ Панарин идет на пятом месте.

Ранее российский хоккеист обновил рекорд в НХЛ.

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