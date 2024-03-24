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Россиянка с победы дебютировала в UFC

Россиянка Железнякова выиграла дебютный бой UFC

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Jeff Bottari/Contributor/Getty Images

Россиянка Дарья Железнякова одержала победу в дебютном поединке в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Она одержала победу над представительницей Мексики Монтсеррат Рендон.

Железнякова вышла в октагон под песню Басты. Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянки единогласным решением судей. Таким образом, Железнякова одержала девятую победу в смешанных единоборствах и первую в рамках UFC. Для мексиканской спортсменки это было первое поражение в карьере.

Железнякова подписала контракт с UFC летом 2023 года, но поединков в рамках промоушена не проводила.

Железняковой 28 лет, она уроженка Санкт-Петербурга. Сначала занималась боксом, затем перешла в кикбоксинг, где была спортсменкой школы олимпийского резерва ФАУ МО РФ ЦСКА. После 8 побед на профессиональной арене Дарья была подписана в американскую организацию UFC.

Она является чемпионкой России по кикбоксингу 2018 года, выиграла чемпионат Европы по кикбоксингу и Кубок мира по кикбоксингу 2018 года.

Ранее Петр Ян рассказал о серьезной травме, полученной перед боем на UFC 299.

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