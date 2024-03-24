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Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» одержать победу в матче НХЛ

Два гола и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Флориду»

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Dennis Schneidler-USA TODAY Sports/Reuters

В ночь на 24 марта в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своем льду «Флориду Пантерз» и одержал победу в серии буллитов со счетом 4:3.

На девятой минуте Мэттью Ткачук открыл счет в матче. В начале второго периода Ээту Луостаринен увеличил преимущество гостей. За две минуты хоккеисты «Рейнджерс» смогли отыграться благодаря заброшенным шайбам Адама Фокса и Артемия Панарина. За четыре минуты до окончания встречи Картер Вераге снова вывел «Флориду» вперед, а менее через минуту Артемий Панарин сделал дубль и перевел игру в овертайм. В серии буллитов россиянин принес своей команде победу, переиграв Бобровского.

«Нью-Йорк Рейнджерс» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, на одно очко опережая «Бостон».

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 71 матче НХЛ, отметившись 43 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он с большим отрывом является лучшим бомбардиром «Рейнджерс». В гонке лучших бомбардиров НХЛ Панарин идет на пятом месте.

Ранее три передачи российского хоккеиста помогли «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту».

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