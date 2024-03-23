Месси не попал в заявку на ближайший матч «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси не включен в заявку «Интер Майами» на матч регулярного чемпионата МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллз». Об этом сообщает Sport24.

Игра состоится 23 марта, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени. Месси продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра.

Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В стартовавшем сезоне Месси провел три матча, оформив 3+1.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На турнире нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых с пенальти. В финале против сборной Франции он сделал дубль. 17 марта стало известно, что форвард пропустит мартовский сбор национальной команды.

30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча».

Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В стартовавшем сезоне Месси провел три матча, оформив 3+1.

Ранее футболист «Бенфики» обошел Марадону в списке лучших ассистентов сборной Аргентины.