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Автобус клуба «Севастополь» попал в ДТП в Чечне

Клубный автобус «Севастополя» попал в ДТП в Чечне, пострадавших нет

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Depositphotos

Клубный автобус футбольного клуба «Севастополь» попал в ДТП в Чеченской республике в районе населенного пункта Кошкельды. Информация об этом появилась в Telegram-канал команды.

«В результате аварии у транспортного средства оказалось повреждено лобовое стекло, в таком состоянии его эксплуатация запрещена. В коллективе все живы и здоровы», — указано в заявлении.

Инцидент произошел 23 марта. В этот день «Севастополь» должен был сыграть с клубом «Победа» из дагестанского Хасавюрта в рамках тура Второй лиги. Однако матч, как и другие футбольные поединки турниров, проходящих под эгидой Российского футбольного союза (РФС), был отменен из-за произошедшего в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее «Зенит» в Белграде почтил память жертв теракта в «Крокус Сити Холле».

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