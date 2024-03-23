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Назван тренер, который способен сменить Карпина в сборной России

Экс-игрок Пономарев заявил, что Черчесов может вновь возглавить сборную России

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился размышлениями на тему того, кто должен тренировать национальную российскую команду. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Ну а кого еще приглашать? Не иностранца же. Хватит. Они уже надоели. Многим не нравится, что [Валерий] Карпин совмещает работу, но это не страшно. Тогда я вижу в этой роли [Станислава] Черчесова. Хороший тренер, жесткий, требовательный. Может подействовать на футболистов своим авторитетом. Или жестко поговорить. А по-другому с ними нельзя», — заявил Пономарев.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности. Контракт специалиста рассчитан до конца июля 2024 года.

С весны национальная команда из-за отстранения может проводит только неофициальные игры. 21 марта россияне разгромили Сербию со счетом 4:0. 25 марта сборная России должна была провести еще один товарищеский матч — с Парагваем, однако игра была отменена из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Ранее Дмитрий Булыкин, говоря о Карпине, вспомнил о футбольном законе.

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