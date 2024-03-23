Ротенберг объяснил, как СКА выиграл первый матч у «Автомобилиста»

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал первую победу своей команды в серии четвертьфинала Кубка Гагарина с екатеринбургским «Автомобилистом», заявив о важности любви к хоккею. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Любовь к хоккею поднимает настроение, мы получаем удовольствие от игр и видим, что мы можем побеждать за счет наших правильных командных действий. Но можем играть ещё лучше, спокойно готовимся к следующей игре», — заявил Ротенберг.

Игра состоялась 23 марта и завершилась победой петербургской команды со счетом 5:2. Таким образом, СКА сократил отставание в серии до четырех побед — 1-3. Следующий матч должен состояться 25 марта в Санкт-Петербурге, начало встречи — 19:00 по московскому времени.

23 марта также должен был состояться третий матч четвертьфинала Кубка Гагарина между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом», однако он был перенесен из-за случившегося в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее стало известно, почему матч СКА и «Автомобилиста» не был перенесен из-за теракта.