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Все матчи 24-го тура Первой лиги перенесли из-за теракта в «Крокусе»

ФНЛ перенесла все матчи 24-го тура Первой лиги из-за теракта в Крокусе

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РИА Новости

Все матчи 24-го тура Первой лиги перенесены на более поздний срок из-за теракта в «Крокусе». Об этом передает Telegram-канал Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Вся Футбольная национальная лига выражает свои соболезнования и поддержку родным и близким пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении.

Сборная России должна была сыграть 25 марта с Парагваем, но матч отменен.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил в городе все массовые мероприятия 23 и 24 марта из-за трагедии в «Крокусе».

21 марта россияне разгромили Сербию со счетом 4:0. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева.

Ранее матч Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Металлургом» был перенесен из-за теракта в «Крокусе».

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