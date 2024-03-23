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Президент ФНЛ оценил вероятность переноса матчей Первой лиги

Глава ФНЛ Измайлов о переносе матчей Первой лиги: мы совещаемся с силовиками

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РИА Новости

Президент ФНЛ Наиль Измайлов заявил, что сейчас проходят совещания с силовыми структурами и главами регионов по вопросу проведения матчей 24-го тура Первой лиги, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы проводим сейчас совещание с силовиками и главами регионов. По разным регионам ситуация разная», — сказал Измайлов.

Уже известно, что в Махачкале не состоится матч между местным «Динамо» и подмосковными «Химками». Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал главный тренер «Химок» Андрей Талалаев.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил в Москве все массовые мероприятия 23 и 24 марта из-за трагедии в «Крокусе».

Ранее был отменен матч Россия — Парагвай.

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