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Рублев проиграл во втором круге турнира в Майами

Российский теннисист Рублев проиграл во втором круге турнира в Майами

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ISSEI KATO/REUTERS

Шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев проиграл чеху Томашу Махачу во втором круге турнира серии «Мастерс» в Майами.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 4:6.

Интересно, что россиянин стал собирать вещи при счете 6:4, 5:4 в пользу чеха. Рублев сложил в сумку ракетки и бутылку с водой.

На прошлом турнире, который прошел в Индиан-Уэллсе, Рублев проиграл в 1/16 финала представителю Чехии Иржи Легечке.

«В целом все как-то очень быстро произошло. Он отыграл крутой матч. Не было даже возможности как-то сыграть. Он бил все наотмашь и в итоге из пяти мячей четыре попадал», — сказал Рублев после того матча.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) на своем официальном сайте сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены получат возможность принять участие в одиночном разряде.

Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Рублев и Даниил Медведев стали охранником и кассиром на турнире в США.

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