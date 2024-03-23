Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Малкин обошел Дельвеккио по очкам за всю историю НХЛ

Россиянин Малкин вышел на 37-е место по очкам за всю историю НХЛ

close
100%
Kyle Ross/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Далласа»(2:4) .

Россиянин набрал 1282 очка за всю карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на 37-е место, обогнав Алекса Дельвеккио, который выступал за «Детройт» с 1950 по 1974 год.

В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает 13-е место, набрав 69 очков. На первом месте идет «Бостон», набрав 97 очков, на втором месте идет «Рейнджерс», имея в активе 96 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Каролина», имея в активе 95 баллов.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Колорадо». Встреча состоится 24 марта. Стартовое вбрасывание состоится в 21.00 по московскому времени.

«Даллас» в следующем матче сыграет с «Аризоной». Встреча пройдет 25 марта. Команды выйдут на лед в 3.00 по московскому времени.

12-13 февраля 2024 года состоялся совет Международной федерации хоккея (IIHF), на котором было принято решение продлить отстранение России и Белоруссии еще на сезон. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Малкин извинился перед фанатами «Питтсбурга».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами