Малкин обошел Дельвеккио по очкам за всю историю НХЛ

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Далласа»(2:4) .

Россиянин набрал 1282 очка за всю карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на 37-е место, обогнав Алекса Дельвеккио, который выступал за «Детройт» с 1950 по 1974 год.

В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает 13-е место, набрав 69 очков. На первом месте идет «Бостон», набрав 97 очков, на втором месте идет «Рейнджерс», имея в активе 96 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Каролина», имея в активе 95 баллов.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Колорадо». Встреча состоится 24 марта. Стартовое вбрасывание состоится в 21.00 по московскому времени.

«Даллас» в следующем матче сыграет с «Аризоной». Встреча пройдет 25 марта. Команды выйдут на лед в 3.00 по московскому времени.

12-13 февраля 2024 года состоялся совет Международной федерации хоккея (IIHF), на котором было принято решение продлить отстранение России и Белоруссии еще на сезон. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Малкин извинился перед фанатами «Питтсбурга».