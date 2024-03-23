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Овечкин вышел на 13-е место в списке бомбардиров НХЛ за всю историю

Форвард «Вашингтона» Овечкин вышел на 13-е место в списке бомбардиров НХЛ

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Ron Chenoy-USA TODAY Sports/Reuters

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин вышел на 13-е место в списке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.

В матче против «Каролины» которая завершилась победой «Вашингтона» со счетом 7:6 (Б) Овечкин набрал два (1+1) очка. За карьеру в НХЛ Овечкин набрал 1541 (846+695) балл в 1413 играх. Россиянин обошел Джо Торнтона (1539 очков в 1714 играх).

На счету Овечкина в текущем сезоне 56 (24+32) очков в 66 проведенных матчах. Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ он забросил 846 шайб и отстает на 48 голов от удерживающего снайперский рекорд легендарного Уэйна Гретцки.

Легендарный канадец Уэйн Гретцки за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 48 шайб — на данный момент на счету россиянина 846 шайб.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Виннипегом». Встреча состоится 24 марта.

Ранее известный тренер призвал снять кино об Овечкине, когда он побьет рекорд Гретцки.

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