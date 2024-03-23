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Хоккеист «Каролины» Евгений Кузнецов о «Вашингтоне»: это были удивительные 11 лет

Хоккеист «Каролины» Кузнецов: приятно вернуться в «Вашингтон» и играть в хоккей

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Ed Mulholland-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов поделился эмоциями от своего возвращения на арену «Вашингтона» после своего обмена из «Кэпиталз» в начале марта 2024 года, передает The Hockey News.

«Это невероятно. Спасибо за все. Это были удивительные 11 лет. Приятно вернуться сюда и играть в хоккей. Я желаю им всего наилучшего. У них очень хорошая команда», — сказал Кузнецов.

«Вашингтон» обыграл «Каролину со счетом 7:6 (Б).

В составе «Вашингтона Кэпиталз» шайбы в основное время забросили российский нападающий и капитан Александр Овечкин (34-я минута), Сонни Милано (13, 35, 49), Джон Карлсон (44) и Коннор Макмайкл (54). Россиянин не реализовал свою попытку в серии буллитов. Дилан Строум стал автором решающей попытки в серии буллитов. У «Каролины Харрикейнз» голы забили Себастьян Ахо (7, 36, 58), Джейкоб Славин (20), Брэди Шей (40) и Сет Джарвис (50).

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Торонто», а «Вашингтон» померится силами с «Виннипегом».

Ранее генменеджер «Каролины» рассказал об адаптации Кузнецова в клубе.

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