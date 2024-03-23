Фанаты «Вашингтона» тепло встретили Кузнецова перед игрой с «Каролиной»

Фанаты клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» тепло встретили бывшего хоккеиста команды Евгения Кузнецова перед матчем регулярного чемпионата против «Каролины», за которую сейчас выступает хоккеист, передает Sport24.

Перед началом поединка на кубе арены «Вашингтона» показали видео, посвященное россиянину.

«Ваша радость от игры была заразительной. Ваш вклад в завоевание первого Кубка Стэнли никогда не будет забыт», — гласит подпись к видеоролику в соцсетях.

«Вашингтон» обыграл «Каролину со счетом 7:6.

В составе «Вашингтона Кэпиталз» шайбы в основное время забросили российский нападающий и капитан Александр Овечкин (34-я минута), Сонни Милано (13, 35, 49), Джон Карлсон (44) и Коннор Макмайкл (54). Россиянин не реализовал свою попытку в серии буллитов. Дилан Строум стал автором решающей попытки в серии буллитов. У «Каролины Харрикейнз» голы забили Себастьян Ахо (7, 36, 58), Джейкоб Славин (20), Брэди Шей (40) и Сет Джарвис (50).

Ранее хет-трик Артемия Панарина помог «Рейнджерс» победить «Бостон» в матче НХЛ.