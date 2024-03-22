Названо самое главное разочарование плей-офф Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о вылете московского «Динамо» в четвертьфинале Кубка Гагарина. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Вылет «Динамо» — главное разочарование плей-офф. Я хотел увидеть две московские команды в финале. Но сейчас остается лишь одна, и все достаточно проблематично. Неприятно видеть такое поражение. Первая команда Запада проигрывает четвертой команде Востока — не вяжется. «Трактор» победил достойно и уверенно. Борьба была бескомпромиссная с обеих сторон», — сказал Плющев.

22 марта «Динамо» уступило «Трактору» со счетом 4:5. В этом матче Джордан Уил оформил дубль.

Благодаря этой победе «Трактор» вышел в полуфинал Кубка Гагарина. «Динамо» уступило челябинцам в серии «всухую». В прошлом сезоне москвичи выбыли в первом раунде, проиграв «Торпедо».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

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