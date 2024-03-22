«Я все-таки буду побыстрее»: игрок сборной России о болельщике на поле

Защитник сборной России Даниил Хлусевич пошутил по поводу выбежавшего болельщика во время товарищеского матча против сборной Сербии. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Как мне забег болельщика? Ну тут даже не знаю, что сказать. Наверное, я все-таки буду побыстрее. Но он молодец. Пригодится ли сборной мне на замену? Тут не скажу. Он же нападающий, вы видели, ха-ха», — сказал Хлусевич.

21 марта во время игры сборных России и Сербии на поле выбежал болельщик. Некоторое время стюарды не могли его поймать, после нескольких кругов он сдался сам.

Сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче в Москве со счетом 4:0. В первом тайме забитыми мячами отметились Антон Миранчук (с пенальти) и Максим Осипенко. С 21-й минуты сербы играли в меньшинстве из-за удаления защитника московского ЦСКА Милана Гаича. Во втором тайме еще по голу забили Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Хлусевич провел на поле все 90 минут. Защитник «Спартака» заработал пенальти в первом тайме.

Ранее Бородюк заявил, что болельщик бегал быстрее игроков сборной Сербии.