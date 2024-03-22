Стал известен первый полуфиналист Кубка Гагарина

22 марта в рамках четвертого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина челябинский «Трактор» принимал на своем льду московское «Динамо» и одержал победу со счетом 5:4.

Гости открыли счет на девятой минуте встречи. Заброшенной шайбой отметился Седрик Пакетт. В течение девяти минут хозяева четыре раза поразили ворота соперника. Сначала счет сравнял Чарльз Робинсон. Через пару минут Данил Юртайкин вывел «Трактор» вперед. Затем за три минуты шайбы Антона Бурдасова и Джека Родевальда сделали счет разгромным.

В начале второго периода Джордан Уил отыграл одну шайбу, а в третьем периоде сделал дубль. На 55-й минуте Максим Шабанов забил пятый гол. Эрик О'Делл сократил расстояние на последней минуте матча.

Эта победа позволила «Трактору» оформить выход в полуфинал Кубка Гагарина. Счет в серии 4:0 в пользу челябинской команды.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее Билялетдинов объяснил свой уход из «Ак Барса».