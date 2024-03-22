Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какое наказание получил фанат, выбежавший на поле в матче сборной России

Выбежавшего на поле в матче сборной России фаната наказали арестом на 13 суток

Савеловский суд Москвы назначил административный арест для фаната Максима Десятского, который выбежал на поле во время футбольного матча РоссияСербия после стрима блогера Меллстроя. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на суд.

Как сообщает источник, мужчину признали виновным по части 3 статьи 20.31 («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований») КоАП РФ и арестовали на 13 суток.

Перед матчем Меллстрой пообещал выбежавшему на поле в матче России и Сербии человеку вознаграждение в размере 30 млн рублей.

Болельщик выбежал на поле во втором тайме матча. Некоторое время стюарды не могли его поймать, после нескольких кругов Десятский сдался сам.

21 марта сборная России разгромила Сербию со счетом 4:0. В первом тайме забитыми мячами отметились Антон Миранчук (с пенальти) и Максим Осипенко. С 21-й минуты сербы играли в меньшинстве из-за удаления защитника московского ЦСКА Милана Гаича. Во втором тайме еще по голу забили Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Ранее Десятский рассказал, куда потратит заработанные деньги.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами