Стало известно, какое наказание получил фанат, выбежавший на поле в матче сборной России

Савеловский суд Москвы назначил административный арест для фаната Максима Десятского, который выбежал на поле во время футбольного матча Россия — Сербия после стрима блогера Меллстроя. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на суд.

Как сообщает источник, мужчину признали виновным по части 3 статьи 20.31 («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований») КоАП РФ и арестовали на 13 суток.

Перед матчем Меллстрой пообещал выбежавшему на поле в матче России и Сербии человеку вознаграждение в размере 30 млн рублей.

Болельщик выбежал на поле во втором тайме матча. Некоторое время стюарды не могли его поймать, после нескольких кругов Десятский сдался сам.

21 марта сборная России разгромила Сербию со счетом 4:0. В первом тайме забитыми мячами отметились Антон Миранчук (с пенальти) и Максим Осипенко. С 21-й минуты сербы играли в меньшинстве из-за удаления защитника московского ЦСКА Милана Гаича. Во втором тайме еще по голу забили Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Ранее Десятский рассказал, куда потратит заработанные деньги.