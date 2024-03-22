Дацик захотел проверить на прочность печень Емельяненко

Боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик заявил, что в реванше против Александра Емельяненко он хочет проверить на прочность печень своего соперника, передает RT.

«По итогам тренировки видел, что Саша плохо работает над защитой печени. А в нашем бою я буду растягивать удовольствие. Хочу проверить его печень на прочность», — сказал Дацик.

На счету 43-летнего Дацика в ММА семь побед и девять поражений. В августе он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве. 28 октября Дацик уступил белорусу Петру Романкевичу в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Свой последний бой он провел в мае 2023 года против блогера Евгения Ершова и одержал победу. Также в 2023 году он прошел лечение от алкогольной зависимости в Ингушетии.

Спортсмены встречались 24 сентября 2022 года. Поединок прошел по правилам бокса. Дацик отправил своего соперника в нокаут на 13-й секунде первого раунда.

Ранее Александр Емельяненко покаялся перед братом Федором.