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Футболист сборной России рассказал, за кого он будет болеть на Евро

Футболист сборной России Сильянов: на Евро я буду болеть за Сербию

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Global Look Press

Футболист сборной России Александр Сильянов заявил, что на Евро 2024 года будет болеть за сборную Сербии, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Планирую ли я следить за Сербией на Евро? Конечно. Буду их поддерживать, когда они будут играть. Хочется, чтобы они побеждали», — сказал Сильянов.

Сербия сыграет на Евро в группе C со Словенией, Англией и Данией.

Россия 21 марта провела с Сербией товарищеский матч. Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Национальная команда Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

Ранее футболист сборной России поставил оценку команде за матч с Сербией.

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