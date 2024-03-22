Умер экс-глава Федерации конного спорта СССР Буденный

Бывший глава Федерации конного спорта СССР и России Михаил Буденный умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает сайт организации.

Причины смерти не называются.

Пресс-служба Федерации конного спорта России выразила соболезнования родным и близким Буденного, а также отметила, что Михаил Семенович навсегда останется в памяти конников

Михаил Буденный является сыном маршала СССР, командующего 1-й конной армией Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) в годы гражданской войны Семена Буденного. Михаил Буденный был главой национальной Федерации конного спорта с 1984 по 1993 год. С 1990 по 1995 год он являлся членом бюро Международной федерации конного спорта .

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