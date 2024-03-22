Радимов о сборной России: мы можем грохнуть любого соперника

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу сборной России над Сербией, заявив, что россияне могут обыграть любого соперника, передает «Матч ТВ».

«Грустно, что мы не попадаем на чемпионат Европы. То есть сербы с такой игрой едут туда, а мы не попадаем. В принципе, мы можем любого грохнуть и навести шороху в Европе», — сказал Радимов.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Сборная Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

Ранее Валерий Карпин объяснил, почему матч с Сербией получился бессмысленным.