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Первый дубль Задорова в сезоне принес «Ванкуверу» победу

Задоров оформил дубль, Подколзин набрал первое очко в сезоне

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Sergei Belski-USA TODAY Sports/Reuters

Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров оформил свой второй дубль в карьере в НХЛ и первый в текущем регулярном чемпионате, принеся своей команде победу над «Монреаль Канадиенс» — 4:1.

Задоров забросил первые две шайбы в игре, отличившись оба раза в первом периоде. На его счету в итоге пять бросков и один силовой прием при показателе полезности +2 за 17:07 игрового времени. Он был признан первой звездой матча. Всего на счету Задорова в нынешнем сезоне 18 (6+12) очков при показателе полезности +3 в 64 проведенных встречах. При этом пять шайб он провел в составе «Ванкувера» после обмена из «Калгари Флэймз».

Форвард «Кэнакс» Илья Михеев отметился двумя результативными передачами, поучаствовав в обеих шайбах Задорова, а нападающий Василий Подколзин в третьем периоде, также сделав результативную передачу, набрал свое первое очко в сезоне в НХЛ.

«Ванкувер» остается лидером Тихоокеанского дивизиона и всей Западной конференции, набрав 96 очков в 70 проведенных матчах. В следующем матче «Ванкувер» сыграет с «Калгари» 24 марта рано утром по московскому времени.

Ранее четыре очка Кучерова принесли «Тампе» победу в матче НХЛ.

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