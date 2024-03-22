Хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» победить «Бостон» в матче НХЛ

Команда «Нью-Йорк Рейнджерс» обошла «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Звездой матча был признан Артемий Панарин, оформивший хет-трик, сообщает РИА Новости.

Матч проходил на площадке в Бостоне и завершился победой гостей со счетом 5:2 (0:1, 2:0, 3:1). В составе «Рейнджерс» на 28, 50 и 60-й минуте хет-трик оформил российский нападающий Артемий Панарин. Кроме него шайбы забросили Адам Фокс (44-я минута) и Мика Зибанеджад (58-я минута). У «Бостона» шайбы в ворота противника забросили Джейк Дебраск (9-я минута) и Джастин Бразо (44-я минута).

Для Панарина этот хет-трик стал третьим в сезоне и седьмым в карьере в чемпионатах НХЛ. Он впервые в карьере преодолел отметку в 40 голов за один регулярный сезон.

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