Названа причина преображения Овечкина по ходу сезона

Хоккейный комментатор, автор YouTube-канала «ХоккейФил» и участник подкаста «Скользкий лед» Филипп Майков в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, почему капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин смог преобразиться по ходу сезона, и рассказал, сможет ли он добраться до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ до истечения своего контракта.

«Это же не первый сезон, когда он как бы чуть-чуть не добирает, и все говорят, что ну вот, Овечкин уже не тот. Мне кажется, он просто за все время своей карьеры доказал, что на дистанции он все равно наберет довольно приличное количество. То есть вот сейчас у него 23 шайбы, считай, перед этим сезоном за три года контракта надо было стабильно забивать по 24 в год. Ну и то есть в этом году он, в принципе, уже пойдет на опережение вот этого вот графика ровного. Конечно, важно успеть закинуть побольше. И учитывая, что «Вашингтон» каким-то просто невероятным образом борется за плей-офф, хотя должен барахтаться вообще намного ниже, мне кажется, это наоборот, Овечкину даже на руку, потому что он все равно человек, который именно в решающих матчах и в таких вот «предплейоффных» ему лучше, он чувствует вот этот кубковый заряд. Думаю, под тридцатку, наверное, он добраться сможет, и для него это будет супер», — считает комментатор.

На счету Овечкина в текущем сезоне 54 (23+31) очка в 65 проведенных матчах, при этом в последних 32 встречах он набрал 34 (17+17) баллов. Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ он забросил 845 шайб и отстает на 49 голов от удерживающего снайперский рекорд легендарного Уэйна Гретцки.

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