На Украине потребовали запретить российским теннисистам играть в парах на Олимпиаде

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины потребовал запретить российским и белорусским теннисистам выступать в парах на летних Олимпийских играх — 2024. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации.

«Восприятие общественностью пар российских или белорусских теннисистов, соперничающих на событиях против других пар на основе национальности, неизбежно указывает на то, что они представляют свои страны. Это кардинально противоречит более широкому подходу, согласованному МОК и МПК», — указано в заявлении.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) на своем официальном сайте сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены получат возможность принять участие в одиночном разряде.

Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

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