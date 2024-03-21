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Тренер сборной Сербии назвал сборную России хорошей командой

Тренер сборной Сербии Стойкович назвал сборную России хорошей командой

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович после товарищеского матча против сборной России заявил, что не может оценить возможные перспективы команды Валерия Карпина на Евро-2024 в случае прохождения отбора на континентальный турнир. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Все-таки Россия не вышла на Евро-2024, поэтому комментировать здесь нечего. Мы прекрасно знали, что это хорошая команда, и что эта победа важна для сборной России, даже несмотря на ее товарищеский статус. Россияне смогли великолепно использовать преимущество в одного игрока и добиться отличного результата», — заявил Стойкович

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Сборная Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Парагвая. Игра также пройдет в Москве.

Ранее в сборной Сербии обвинили арбитра в том, что он сломал игру со сборной России.

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