Тренер сборной Сербии назвал сборную России хорошей командой

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович после товарищеского матча против сборной России заявил, что не может оценить возможные перспективы команды Валерия Карпина на Евро-2024 в случае прохождения отбора на континентальный турнир. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Все-таки Россия не вышла на Евро-2024, поэтому комментировать здесь нечего. Мы прекрасно знали, что это хорошая команда, и что эта победа важна для сборной России, даже несмотря на ее товарищеский статус. Россияне смогли великолепно использовать преимущество в одного игрока и добиться отличного результата», — заявил Стойкович

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Сборная Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Парагвая. Игра также пройдет в Москве.

Ранее в сборной Сербии обвинили арбитра в том, что он сломал игру со сборной России.