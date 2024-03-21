Лавров остался недоволен удалением игрока Сербии в матче с Россией

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил недовольство тем, что по ходу первого матча сборных России и Сербии был удален сербский защитник Милан Гаич. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Зря удалили», — заявил Лавров.

На 21-й минуте Гаич, который выступает в московском ЦСКА, сфолил на Данииле Хлусевиче, который выходил один на один с вратарем, и получил красную карточку. В ворота Сербии был назначен пенальти, который реализовал Антон Миранчук. На 32-й минуте сборная России увеличила счет, отличился Максим Осипенко.

Игра проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Парагвая. Игра также пройдет в Москве.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры. В 2023 году российская команда сыграла шесть таких матчей.

Ранее была названа дата товарищеского матча между сборными России и Белоруссии.