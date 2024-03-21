Сборная России с пенальти открыла счет в матче после удаления у Сербии

Сборная России повела в товарищеском матче с национальной командой Сербии благодаря голу Антону Миранчука.

На 21-й минуте сербский защитник Милан Гаич, который выступает в московском ЦСКА, сфолил на Данииле Хлусевиче, который выходил один на один с вратарем, и получил красную карточку. В ворота Сербии был назначен пенальти, который реализовал Миранчук.

На 32-й минуте сборная России увеличила счет, отличился Максим Осипенко.

Игра проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Парагвая. Игра также пройдет в Москве.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры. В 2023 году российская команда сыграла шесть таких матчей.

Ранее бывший игрок «Спартака» рассказал, в каком случае Карпин покинет сборную России.