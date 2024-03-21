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На матче Россия — Сербия почтили память Василия Уткина минутой молчания

Память Василия Уткина почтили минутой молчания на матче России и Сербии

Товарищеский матч сборных России и Сербии начался с минуты молчания в память о скончавшемся на 53-м году жизни спортивном комментаторе и журналисте Василии Уткине.

Все собравшиеся на трибунах отдали дань уважения журналисту овациями.

Поединок начался в 20:00 по московскому времени. Игра проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

9 марта Уткин был экстренно доставлен в одну из московских больниц. Врачам не удалось его спасти. Причиной смерти могла стать тромбоэмболия легочной артерии.

Перед смертью Уткин страдал от серьезного заболевания сердечно-сосудистой системы. В конце октября 2023-го у него диагностировали атеросклероз. В последние месяцы вес Уткина составлял более 200 кг. Врачи настоятельно советовали ему экстренно садиться на диету и начинать худеть.

Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс». На телевидении он вел передачу «Футбольный клуб». После ухода он стал автором одноименной программы на своем YouTube-канале.

В 2017 году Уткин заявил о прекращении комментаторской деятельности, но вернулся в 2018 году для работы на матче сборной России на ЧМ. В 2017 году он стал президентом футбольной команды «Эгриси», которая выступает в Медиафутбольной лиге.

Ранее стала известна дата церемонии прощания с журналистом Василием Уткиным.

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