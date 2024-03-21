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Карелин назвал условия, при которых российские атлеты должны поехать на Олимпиаду

Чемпион Игр Карелин: те, кто завоевал лицензии, должны участвовать в Олимпиаде

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Член комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по международным делам, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин в комментарии «Газете.Ru» рассказал, при каких условиях российские спортсмены должны выступать на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Убежден, что те российские атлеты, которые прошли сквозь дискриминационную, тенденциозную череду неприемлемых требований, завоевали олимпийские лицензии, должны участвовать в Олимпийских играх в Париже, если это не сопровождается требованиями отказаться от гражданства, от нашего государства, от нашей победоносной истории, не сопровождается иными дополнительными, лишенными здравого смысла, попирающими этические нормы, требованиями.

Те, кто завоевал лицензии, должны участвовать в Играх и приложить все усилия, продемонстрировать наши лучшие качества, включая волю к победе», — заявил Карелин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее в МОК рассказали о безопасности главы организации Баха.

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