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Чемпион Игр об Овечкине: каждая игра — рекорд, мы должны радоваться

Чемпион Игр Каменский: Овечкин — лидер команды, он ведет за собой коллектив

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Валерий Каменский призвал радоваться текущим достижениям российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Овечкин — лидер команды, он ведет за собой коллектив. Он главный герой в команде. Как он будет играть, так будет играть весь «Вашингтон Кэпиталз». Сейчас каждая игра у Саши — это какой-то рекорд, какое-то достижение. Это его личные показатели, которым мы, естественно, должны радоваться», — сказал Каменский.

В ночь на 21 марта «Вашингтон» со счетом 3:7 проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин в этой встрече оформил дубль.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 65 матчах, забросил 23 шайбы и отдал 31 результативную передачу. За карьеру в рамках регулярного чемпионата НХЛ у форварда 1539 очков в 1412 играх (845+694).

За всю карьеру в Национальной хоккейной лиге Овечкин забросил 845 шайб. На счету легендарного канадца Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов за всю историю НХЛ, 894 оформленных гола. Отставание составляет 49 шайб.

Ранее Овечкин назвал причины крупного поражения от «Торонто».

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