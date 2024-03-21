Певица Шакира: отношения с Пике тянули меня вниз

Певица Шакира призналась, что отношения с экс-футболистом каталонской «Барселоны» Жераром Пике тянули ее вниз, передает People.

«Я мать-одиночка, у меня нет дома мужа, который мог бы мне помочь. В каком-то смысле это даже хорошо, что у меня нет. Не знаю, почему это тянуло меня вниз. Теперь мне хочется работать», — сказала Шакира.

Шакира и Жерар Пике начали встречаться в 2010-м. Спустя два года у них родился первенец Милан, а еще через два года на свет появился их второй сын Саша. Летом 2022 года певица ушла от футболиста из-за его измен. Через полгода Шакира выпустила песню, в которой «прошлась» по своему бывшему мужу и его новой девушке. 47-летняя певица записала трек о «мести» на испанском языке, в котором есть отсылки к новым отношениям спортсмена. Сейчас знаменитость живет со своими сыновьями в Майами.

В феврале 2023 года Шакира анонсировала новый альбом Las Mujeres Ya No Lloran.

Ранее Шакира рассказала, чему она научилась после расставания с Пике.