Генменеджер «Каролины» рассказал об адаптации Кузнецова в клубе

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл заявил, что новичку команды Евгению Кузнецову пошла на пользу смена обстановки, передает The Athletic.

«Уровень его навыков действительно очень высок. Он не тот парень, который паникует при игре с шайбой. Может быть, последние полтора года прошли для него не так хорошо, но я думаю, что смена обстановки пошла ему на пользу», — сказал Уодделл.

Кузнецов в текущем сезоне отметился 17 (6+11) очками при показателе полезности -10 в 43 матчах в составе «Вашингтон Кэпиталз». Он воспользовался программой психологической помощи хоккеистам и до трейда в «Каролину» был переведен в фарм-клуб «столичных», но не успел сыграть за него ни одного матча.

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными». За «Харрикейнз» в четырех играх у россиянина одна заброшенная шайба и показатель полезности +3. «Ураганы» идут на четвертом месте на Востоке, в то время как «Вашингтон» в данный момент располагается за пределами кубковой восьмерки в той же конференции.

Ранее «Каролину» назвали последним шансом для Кузнецова.