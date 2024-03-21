Каспарайтис заявил, что без сборной России теряется интерес к хоккею

Российский и литовский хоккеист Дарюс Каспарайтис оценил проведение международных турниров в отсутствие сборной России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Упала зрелищность международных чемпионатов. Все-таки сборная России является одной из сильнейших сборных мира. И чемпионат без участия российской команды, конечно, не так уж звучит, и теряется интерес к хоккею. Очень жаль!» — сказал Каспарайтис.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Россияне пропустили чемпионат мира в 2023 году.

Ранее игрок сборной России заявил, что политические моменты хоккеистов не касаются.