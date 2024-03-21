Экс-игрок «Краснодара»: у сборной России не будет легких игр

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко оценил силу национальных команд Парагвая и Сербии, с которыми Россия проведет товарищеские матчи.

«Я читал интервью Валерия Карпина. Думаю он просмотрел игры Сербии и Парагвая. Сам он сказал, что это равные сборные. Думаю, так оно и есть. Сейчас футбол выравнивается. Легких товарищеских матчей точно не будет», — сказал Деменко.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры.

21 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч против сборной Сербии на «ВТБ Арене». Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

25 марта сборная России примет Парагвай в Москве.

В прошлом году россияне провели шесть товарищеских игр.

Ранее бывший игрок «Спартака» рассказал, в каком случае Карпин покинет сборную России.