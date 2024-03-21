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Экс-игрок «Спартака» назвал фаворита матча Россия — Сербия

Экс-игрок «Спартака» Гладилин назвал Россию фаворитом в матче с Сербией

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Marko Djurica/Reuters

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что сборная России является фаворитом товарищеского матча против Сербии.

«Я считаю фаворитом сборную России. Сербская команда очень хорошая, она приедет в Москву достойным составом, несмотря на отсутствие нескольких хороших футболистов по уважительной причине. Сборная России давно не играла, Карпин собрал лучших игроков. Думаю, выйдет ударный стартовый состав», — сказал Гладилин.

Товарищеский матч между сборными России и Сербии пройдет на «ВТБ Арене». Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

В своей истории Россия и Сербия провели шесть очных матчей: три победы у россиян, одна у Сербии, еще два матча завершились вничью.

Для команды Валерия Карпина этот матч будет первым в 2024 году. 25 марта сборная России в Москве примет Парагвай.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы. Национальная команда пропустила ЧМ-2022, а также не выступит на ЧЕ в 2024 году.

Ранее в матче России и Сербии предсказали много забитых мячей.

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