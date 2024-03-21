Глава МОК Бах назвал спортсмена из России, который хочет выступить на ОИ

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что много российских спортсменов хотят принять участие в Олимпиаде. Его слова передает РИА Новости.

«Вы слышали комментарий Медведева, который четко сообщил о намерении принять участие в Олимпиаде. Он приедет играть на «Ролан Гаррос». Я не вижу причин, по которым он не сможет через некоторое время сыграть на тех же кортах. Мы знаем, что большое количество российских спортсменов хотят принять участие в Олимпиаде, они участвуют в квалификационных соревнованиях на тех же условиях, что будут применяться на Играх в Париже», — сказал Бах.

В 2023 году Медведев смог выиграть турнир в Риме, одолев датчанина Хольгера Руне; турнир в Майами (соперник в финале — итальянец Янник Синнер), турнир в Дубае (соперник в финале — соотечественник Андрей Рублев), турнир в Дохе (соперник в финале — британец Энди Маррей) и турнир в Роттердаме (соперник в финале — итальянец Янник Синнер).

В январе 2024 года россиянин уступил в финале Australian Open Яннику Синнеру. Сейчас Медведев выступает на турнире в Майами. 22 марта он сыграет с венгром Мартоном Фучовичем во втором круге турнира.

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