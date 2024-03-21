Бывшая звезда «Реала» отсидит в бразильской тюрьме по делу об изнасиловании

Бывший футболист мадридского «Реала» Робиньо будет отбывать тюремное наказание за изнасилование в Бразилии. Об этом сообщает RMC Sport.

40-летний бывший нападающий «Реала» Робиньо был приговорен итальянским судом к девяти годам тюремного заключения за групповое изнасилование. Инцидент произошел в 2013 году, тогда форвард выступал за «Милан». Робиньо и четверо его друзей совершили действия сексуального характера над гражданкой Алабании, которая в тот день праздновала день рождения.

Защита Робиньо обжалует это решение и попросит его дождаться рассмотрения этой апелляции на свободе, что может отложить арест. Апелляция по делу также поступит в Верховный Федеральный суд Италии.

Робиньо выступал за «Реал» с 2005 по 2008 год. В его активе 101 матч в футболке «сливочных». Вместе с клубом он дважды стал чемпионом Испании и выиграл Суперкубок страны.

Также бразилец известен по выступлениям за «Манчестер Сити» и «Милан». В последние годы своей карьеры нападающий играл в Китае и Бразилии.

Ранее сообщалось, что суд освободил из тюрьмы осужденного за изнасилование Дани Алвеса.