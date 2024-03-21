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Команда Капризова разгромно уступила, пропустив шесть безответных шайб

«Лос-Анджелес Кингз» разгромил «Миннесоту» Карпизова

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Bob Frid/USA TODAY Sports/Reuters

В ночь с 20 на 21 марта «Лос-Анджелес Кингз» на своем льду в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принимал «Миннесоту Уайлд» и одержал разгромную победу со счетом 6:0.

Филлип Дано открыл счет уже на шестой минуте встречи. К 16-й минуте хозяева вели с перевесом в три шайбы. Голами отметились Кевин Фиала и Виктор Арвидссон.

В начале второго периода хозяева продолжили свои голевые атаки. Сначала отличился Мэтт Рой, а через семь минут — Джордан Спенс. Под занавес второго игрового отрезка свою шайбу забросил Анже Копитар и установил окончательный счет.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Карпизов провел на льду 22 минуты и 41 секунду. Россиянин заработал коэффициент полезности »-2». В текущем сезоне Капризов провел в НХЛ 63 матча, отметившись 36 заброшенными шайбами и 42 результативными передачами. Он с отрывом является лучшим бомбардиром команды.

После этой встречи «Миннесота», набрав 76 очков, продолжает находиться на девятом месте в Западной конференции, что не дает ей право выхода в плей-офф.

Ранее дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от разгрома в матче НХЛ.

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