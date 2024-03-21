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Белорусская теннисистка Соболенко прокомментировала смерть экс-возлюбленного Кольцова

Теннисистка Соболенко впервые прокомментировала смерть Кольцова

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Issei Kato/Reuters

Теннисистка из Беллоруссии Арина Соболенко впервые высказалась о кончине бывшего возлюбленного, экс-хоккеиста и тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова.

«Потеря Кости — это невообразимая трагедия, и хотя наши отношения давно закончились, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь и личную жизнь его семьи в этот трудный момент», — написала Соболенко в социальных сетях.

19 марта стало известно, что на 43-м году жизни скоропостижно скончался бывший нападающий сборной Белоруссии по хоккею, Кольцов.

Как писали СМИ, трагедия случилась во время поездки спортсмена в Майами.

В Континентальной хоккейной лиге, помимо «Салавата Юлаева», Кольцов работал в тренерских штабах минского «Динамо» и московского «Спартака». Он также был главным тренером белорусских клубов «Брест» и «Динамо», выступающих в чемпионате Белоруссии.

Кольцов в составе «Салавата Юлаева» в 2011 году завоевал Кубок Гагарина и стал победителем последнего розыгрыша чемпионата России в 2008 году. С 2022 года он входил в тренерский штаб Виктора Козлова в «Салавате».

Ранее скончался бывший игрок московского «Динамо» Крис Саймон в возрасте 52 лет.

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