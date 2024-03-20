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Бывший голкипер КХЛ одним словом охарактеризовал ситуацию с вратарями в «Динамо»

Экс-хоккеист Гаврилов: у «Динамо» начался бардак с вратарями

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РИА Новости

Бывший голкипер клубов Континентальной хоккейной лиги «Сочи» и уфимского «Салавата Юлаева», а также усть-каменогорского «Торпедо» из чемпионата Казахстана Андрей Гаврилов заявил, что у московского «Динамо» есть серьезные проблемы на последнем рубеже.

«Я давно говорил, что если в «Динамо» начнется чехарда с вратарями: Коновалов или Моторыгин, то будет бардак. Сейчас у них это и происходит. Если бело-голубые пошли в плей-офф с Моторыгиным, видимо, Коновалов не был готов, то ему надо доверять. Коновалов и Моторыгин — оба сильные вратари. Но на данном этапе Максим выглядит предпочтительнее», — приводит слова специалиста Legalbet.

Моторыгин и Коновалов провели по пять встреч в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, при этом 21-летний Моторыгин отражает 92,2% бросков, в то время как 26-летний Илья Коновалов, бывший основным во время регулярного чемпионата, парировал только 89,5% бросков. «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ обыграло со счетом 4-2 по матчам минское «Динамо», а во втором раунде уступает 0-3 челябинскому «Трактору», находясь в одном поражении от вылета из турнира.

Ранее экс-тренер «Авангарда» назвал проблемы, которые могут помешать Овечкину догнать Гретцки.

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