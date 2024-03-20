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«Динамо» в одном матче от вылета из Кубка Гагарина

«Трактор» одержал третью победу над «Динамо» в четвертьфинале Кубка Гагарина

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Максим Богодвид/РИА Новости

Челябинский «Трактор» на своем льду обыграл московское «Динамо» в третьем матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей точными бросками отметились Антон Бурдасов, Семен Дер-Аргучинцев и Михаил Котляревский. За «Динамо» шайбы забросили Джордан Уил и Артем Ильенко.

«Трактор» ведет в серии до четырех побед со счетом 3:0. «Динамо» является двукратным обладателем Кубка Гагарина. «Трактор» один раз играл в финале турнира.

Заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), на котором было принято решение о продлении отстранения россиян, прошло 12-13 февраля. Как сообщает пресс-служба IIHF, совет продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее защитник хоккейного «Динамо» сравнил себя с экстрасенсом.

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